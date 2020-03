Wetterdienst erwartet Sonne-Wolken-Mix am Dienstag

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am Dienstag überwiegend heiter. Früh am Tag ist es zunächst noch stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im Tagesverlauf lockere es auf, es bleibe trocken und auch längere sonnige Abschnitte seien dann möglich.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht kühlt es demnach auf 3 bis 7 Grad ab, in Hochlagen auf bis zu 0 Grad.