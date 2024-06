Unwetter Wetterdienst: Einzelne Gewitter mit Starkregen möglich

Am Freitag rechnet der DWD mit örtlichem schauerartigen Regen, später mit Schauern und einzelnen Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad im Westen und 24 Grad in Rheinhessen und der Vorderpfalz. Auch am Wochenende soll es zunächst eher grau und in Abschnitten regnerisch werden, teils gibt es Gewitter. Am Sonntag soll es im Tagesverlauf dann zunehmend auflockern.