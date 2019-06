Wetterdienst: Dürre plagt Saarland und Rheinland-Pfalz

Auf einem sehr trockenen Feld sind Risse im Boden zu sehen. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken Die Dürre des vergangenen Jahres dauert nach Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in einigen Regionen Deutschlands an und hat sich teilweise sogar noch verschärft. Das gelte für das Saarland, den Süden von Rheinland-Pfalz sowie das westliche Franken, sagte der Leiter des Referats Niederschlagsüberwachung beim DWD, Andreas Becker, in Offenbach.

Betroffen sei auch das Vier-Ländereck Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Besonders in diesen Landstrichen sei es zwischen 1. Januar und 13. Juni 2019 noch trockener gewesen als im Vorjahreszeitraum. Es fiel nach Radardaten des DWD nur 50 bis 70 Prozent der Regenmenge des Vorjahreszeitraums, teilweise sogar noch weniger. Andernorts in Deutschland war es demnach nasser, im Süden Sachsens oder im Südosten Bayerns beispielsweise.