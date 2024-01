Unwetter Wetterchaos: Stundenlange Staus und Schneetreiben

Bereits in der Nacht hatten Glatteis und Schnee zu einem kilometerlangen Stau auf der A3 geführt. „Teilweise sind die Lkw gerutscht, so dass die komplette Autobahn blockiert war und der Verkehr in Fahrtrichtung Köln zum Erliegen kam“, hieß es von der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Neuwied in der Nacht. Nach einer ersten Schätzung sei von etwa 2000 Menschen im Stau ausgegangen worden. Das Technische Hilfswerk habe Lastwagen freigeschleppt, die Feuerwehr die Menschen in den Fahrzeugen versorgt.