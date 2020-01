Wetter zu Wochenbeginn : Die Sonne zeigt sich zu Wochenbeginn im Saarland

Die Sonne scheint am Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild.

Offenbach Die neue Woche startet im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit sonnigen Abschnitten.

Am Montag ist es zunächst noch bewölkt und neblig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Laufe des Tages wird es aber zunehmend heiter. Es bleibt weitgehend trocken, die Höchstwerte in beiden Bundesländern bewegen sich zwischen 3 und 7 Grad.