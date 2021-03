Wetterprognose : Winterliches Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Frankfurt Frostige Nächte und bewölkte Tage bringt das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Am Freitag kann es bei wechselnder Bewölkung örtlich etwas Sonne geben, heißt es in einem aktuellen Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen liegen bei acht Grad. In der Nacht fallen sie im ganzen Land in den Minusbereich.