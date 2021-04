Wettervorhersage : Wechselhafter Mittwoch in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Wolken tauchen die Weinberge rund um die Burg Stahleck bei Bacharach in wechselhaftes Licht. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Offenbach Der Mittwoch beginnt zunächst heiter, am Nachmittag kann es schauern. Das bleibt auch am Donnerstag zunächst so, im Bergland kann es zudem schneien.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt das Wetter wechselhaft. Der Mittwoch beginnt zunächst heiter, am Nachmittag kann es schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach am Mittwochmorgen mitteilte. Örtlich warnt der DWD vor Glätte. Im Tagesverlauf kann es vor allem in den höheren Lagen der Eifel und des Westerwaldes einzelne Schneeschauer geben. Auch kurze Gewitter mit Graupel sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch zwischen fünf Grad in der Eifel und zehn Grad am Rhein.

In der Nacht zum Donnerstag fallen vereinzelt ein paar Flocken Schnee. Örtlich kann es glatt und neblig werden bei Tiefstwerten um null Grad am Rhein und bis minus sechs Grad in Tallagen des Berglands. Am Donnerstag kann es vereinzelt schauern, im Bergland auch schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad, in Hochlagen um fünf Grad.