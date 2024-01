Verkehr Wetter und Warnstreik führen zu Ausfällen im Busbetrieb

Auch in Mainz fielen Fahrten auf mehreren Linien wegen des Warnstreiks und der Wetterbedingungen aus. Der Straßenbahnbetrieb wurde wegen des Wetters in der Landeshauptstadt komplett eingestellt. In Koblenz konnte der Busbetrieb am Morgen wegen anhaltender Glätte zunächst nicht starten. Gegen Mittag teilten die Koblenzer Verkehrsbetriebe dann mit, dass die Busse wieder fahren könnten - allerdings mit einem reduzierten Fahrplan.