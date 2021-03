Wettervorhersage : Sturm und Gewitter im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt zum Wochenende hin stürmisch und ungemütlich.

Bereits am Freitagnachmittag zieht eine dicke Wolkendecke von Westen her auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Es sei mit Regen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und 13 Grad. Dabei weht ein mäßiger bis frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest. Auch Gewitter sind möglich, in deren Nähe es zu einzelnen Sturmböen kommen kann.