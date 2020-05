Wetterprognose : Starkregen am Montagmorgen im Süden von Rheinland-Pfalz und im Saarland

Essen Zu Wochenbeginn kommt in Rheinland-Pfalz und im Saarland viel Regen herunter.

Für Montagvormittag gibt es eine Starkregenwarnung für das Saarland und die Pfalz südlich der Mosel, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Ab dem Nachmittag lockere es dann bei Temperaturen von acht bis 14 Grad von Westen her auf. Nach und nach werde das Wetter schließlich besser. In der Nacht bleibt es klar und trocken - aber kalt bei rund zwei Grad. Verbreitet gibt es Bodenfrost.

Am Dienstag ziehen von Norden her neue Wolken auf, so die Meteorologin. Im Norden könnten wieder ein paar Tropfen herunterkommen. Dann sei der Regen aber vorerst weg und es bleibe die ganze Woche wechselnd bewölkt bis heiter und trocken. Die Temperaturen klettern allerdings erst am Ende der Woche wieder Richtung 20-Grad-Marke.