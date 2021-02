Wetterprognose : Sonniger Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach Die Menschen im Saarland und Rheinland-Pfalz starten mit viel Sonne in die neue Woche.

Mit Sonne starten Rheinland-Pfalz und das Saarland in die neue Woche. Wenn sich die Nebelfelder am frühen Montagmorgen aufgelöst haben, können die Menschen an Rhein, Mosel und Saar mit Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte. Demnach bleibt es tagsüber und in der Nacht zum Dienstag weitgehend trocken.