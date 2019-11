Kühles Herbstwetter : Schnee und Glätte möglich - vor allem nachts und in höheren Lagen

Schnee liegt auf herbstlich verfärbten Blättern. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild.

Offenbach Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen grau und kalt. In den Nächten sinken die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland immer häufiger unter null Grad. Dabei kommt es zu Schnee und Glätte - besonders in höheren Lagen.

Nach verbreiteten Niederschlägen und Schnee oberhalb von 400 Metern am Montag bleibt es in den kommenden Tagen trotz vieler Wolken meist trocken. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf graues und kühles Herbstwetter einstellen. In den Nächten kommt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in höheren Lagen vermehrt zu Frost und Glätte bei Temperaturen unter dem Nullpunkt.

Am Dienstag wechseln sich aufgelockerte und starke Bewölkung ab, wie der DWD am Montag weiter mitteilte. Dabei bleibe es bei Höchsttemperaturen von fünf bis acht Grad und schwachem Wind aus Südwesten meist niederschlagsfrei. In der Nacht sinken die Temperaturen demnach auf zwei bis minus zwei Grad, im Bergland sogar auf bis zu minus vier Grad. Dabei kommt es stellenweise zu Glätte und Frost.