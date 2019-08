Wetter präsentiert sich mit Wolken: Meist ohne Regen

Ein Mann geht mit einem Regenschirm vor aufziehenden dunklen Wolken spazieren. Foto: Martin Gerten/Archivbild.

Offenbach Das Wetter wird in den nächsten Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft mit Wolken. Tagsüber meist niederschlagsfrei. Bis Mitte der Woche dürften die Tageshöchsttemperaturen zwischen 19 und 26 Grad liegen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit.

