Wetter-Mix mit Temperaturen um 20 Grad

Eine Baumgruppe auf einer Mole spiegelt sich am Morgen im Wasser des Rheins. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Offenbach Etwas kühlere Meeresluft macht sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland bemerkbar. In den nächsten Tagen klettern die Temperaturen auf maximal 18 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa