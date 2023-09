Vorhersage Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland überwiegend heiter

Barweiler · Am Wochenende können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Sonnenschein freuen. Am Freitag sei es in den Bundesländern heiter bis sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

15.09.2023, 09:21 Uhr

Eine Frau läuft im Morgennebel an Bäumen vorbei. Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Regen gebe es keinen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 23 bis 26 Grad, in Hochlagen bei 21 bis 23 Grad. Dazu gehe ein schwacher Wind. Am Samstag sei es weiterhin heiter, teils auch sonnig, und meistens niederschlagsfrei. Das Thermometer steigt nach DWD-Angaben auf maximal 25 bis 27 Grad. Dazu komme ein überwiegend schwacher Wind. Der Sonntag werde heiter bis wolkig, im Südosten sei jedoch auch etwas Regen möglich. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 24 bis 28 Grad, in Hochlagen bei 22 Grad. Der Wind sei schwach bis mäßig. © dpa-infocom, dpa:230915-99-203120/2

(dpa)