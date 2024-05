Vorhersage Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland: Regen und Wolken

Mainz- · Nach den Unwettern am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag soll sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder etwas beruhigen. Am Freitag bleibt es allerdings nass. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für den Vormittag dichte Bewölkung und gebietsweise Regen voraus.

03.05.2024 , 06:58 Uhr

Dunkle Wolken ziehen über Windkraftanlagen in Welschbillig. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Ab dem Nachmittag kommt es jedoch zu Auflockerungen und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad, in der Eifel kann es bis zu 2 Grad kalt werden. Am Samstag bleibt das Wetter wechselhaft. Im Laufe des Tages zieht laut DWD aus Westen gebietsweise Regen oder Schauer auf. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd bis Südost. In der Nacht zum Sonntag ist es überwiegend stark bewölkt und es kann gebietsweise zu Schauern oder schauerartigem Regen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 5 Grad. Am Sonntag können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erneut auf wechselhaftes Wetter einstellen. Es kann vereinzelt zu Regen kommen, die meiste Zeit soll es jedoch trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad, in der Hocheifel bei 15 Grad. © dpa-infocom, dpa:240503-99-898582/2

(dpa)