Wettervorhersage Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland trüb und mild

Der Mittwoch startet laut DWD stark bewölkt mit gelegentlichen Auflockerungen und örtlich auch etwas Regen oder Sprühregen. Am Nachmittag könne es dann auch mal mehr regnen. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch laut DWD 8 bis 13 Grad. Am Donnerstag gehe es bedeckt und regnerisch weiter, mit Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad.