Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt wechselhaft

Mainz Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist weiterhin wechselhaft. Am Dienstag bleibt es zunächst trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen aber dichte Wolken auf.

Am Abend sei dann vor allem nördlich der Mosel auch etwas Regen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. Am Mittwoch bleibt es den Angaben zufolge überwiegend stark bewölkt, auch Regen kann fallen. Erst am Nachmittag bleibt es trocken. Zudem lockere es etwas auf. Die Maxima liegen zwischen 15 Grad in der Eifel und 19 Grad an Rhein, Saar und Mosel.