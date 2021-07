Gewitter-Risiko steigt zum Wochenende hin : Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt unbeständig

Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt unbeständig

Mainz/Essen In den kommenden Tagen bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft und kühl. Das Wochenende wird mit Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad etwas freundlicher – aber das Risiko für Schauer und Gewitter bleibt.

In den kommenden Tagen bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft und kühl. Am Donnerstag kann es längere trockene Abschnitte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei kühlen 15 und 20 Grad weht ein schwacher Wind.