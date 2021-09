Wetter am Wochenende : Freundlicher als angekündigt – Wann sich Saarländer dennoch auf Regen einstellen müssen

Wetter am Wochenende

Saarbrücken Angekündigt waren Schauer, teilweise sogar Hagel. Jetzt wird das Wetter im Saarland freundlicher als gedacht. Wann Sie dennoch einen Regenschirm brauen könnten.

Am Samstagnachmittag kann es einzelne Schauer geben, die in Richtung Vorderpfalz ziehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 25 Grad, in höheren Lagen wird es maximal 19 Grad warm; dabei weht ein mäßiger Wind aus West bis Südwest.