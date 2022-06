Das Wetter im Saarland : Nach dem Trübe-Tassen-Wetter am Sonntag: Ein Wochenstart mit Starkregen, Hagel und Sturmböen

Foto: Matthias Zimmermann (hgn) 26 Bilder Sommer im Saarland: Eindrücke rund um Ottweiler

Offenbach Zum Start in die neue Woche müssen sich die Menschen im Saarland und in der Region auf Regen und Gewitter einstellen.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich zum Start in die neue Woche auf kräftigen Regen und Gewitter einstellen. Am Sonntagnachmittag gebe es am Pfälzer Wald und über der Rheinebene erste Gewitter, die mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auch heftiger ausfallen könnten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Meteorologen sprechen von einer „lokal eng begrenzten Unwettergefahr“. Die Temperaturen liegen dazu bei 20 bis 25 Grad, vom Oberrhein bis nach Rheinhessen 27 bis 29 Grad.

Auch in der Nacht zum Montag müsse mit weiteren Unwettern von Südwesten gerechnet werden. Durch den Starkregen können den Angaben nach in wenigen Stunden große Regenmengen herunterkommen. Am Montagvormittag schwächen die Niederschläge dann zunächst etwas ab.

Nach vielen Wolken und örtlichen Gewittern in der ersten Tageshälfte lockere der Himmel am Montagmittag vermehrt auf. Später kommen laut der Wetterexperten aber besonders im Südosten wieder vermehrt Schauer und Gewitter zurück. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. In der Nacht zum Dienstag gebe es noch letzte Regenschauer, danach bleibe es überwiegend trocken - bei Tiefstwerten zwischen 15 und 10 Grad, in der Eifel um 6 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es stark bewölkt bis bedeckt und örtlich kann etwas Regen fallen. Dieser sollte jedoch bis zum Mittag nachlassen. Am Nachmittag treten dann vorraussichtlich wieder einzelne Schauer auf, örtlich könne es jedoch auch niederschlagsfrei bleiben. Die Höchsttemperatur liegen dann zwischen 22 und 28 Grad. Meist mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Im Verlauf der Woche bleibe das Wetter aber weiterhin unbeständig, mit wiederkehrenden Schauern und Gewittern.

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor.

Ein Lichtblick zeigt sich jedoch am Wochenende. Nach einer grauen, nassen Woche sind für Samstag, 2. Juli, Höchsttemperaturen zwischen 20 und 27 Grad vorhergesagt und dabei soll kein Regen mehr fallen. Perfekt also für alle Sommerhochzeiten, Geburstagsfeiern und Outdoor-Feste. Und auch am Sonntag soll es laut Vorhersage trocken und sonnig werden.

(dpa)