Wetter im Saarland : Wochenstart mit Gewitter und Starkregen erwartet

Offenbach Der Hochsommer lässt im Saarland und in Rheinland-Pfalz weiter auf sich warten.

Bis mindestens Mitte der kommenden Woche sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch unbeständiges und nur mäßig warmes Wetter voraus. Vor allem am Montag und Dienstag gibt immer wieder Gewitter mit Starkregen. Die Temperaturen steigen dabei selbst in der Vorderpfalz kaum über 24 Grad. Zusammen mit dem Wind fühle sich das fast schon herbstlich an, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.