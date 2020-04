Wetter im Saarland : Woche beginnt mit viel Sonne

Offenbach Im Saarland und in Rheinland-Pfalz beginnt die Woche mit viel Sonnenschein und es bleibt trocken.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, liegen die Temperaturen am Montag bei 16 bis 21 Grad. Dazu weht ein mäßiger, in Böen zeitweise starker bis stürmischer Nordost- bis Ostwind. In freien Lagen ist laut DWD vereinzelt mit Sturmböen zu rechnen.