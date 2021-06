Temperaturen über 30 Grad : Viel Sonnenschein im Saarland

Offenbach Die Saarländer sind wohl gut beraten, sich ein schattiges Plätzchen zu suchen.

Es wird sommerlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Dienstag ist es im nördlichen Rheinland-Pfalz vorübergehend noch wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Zum Abend wird es aber sonnig und trocken. Am meisten Sonnenanteile gibt es demnach zwischen Oberrhein und Saar. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad, in der Vorderpfalz vereinzelt bis 32 Grad, in Hochlagen um 25 Grad.