Das Wetter für Mittwoch : Unwetterwarnungen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach Heute wird es ungemütlich im Saarland. Am besten also die Regenjacke einpacken und alles wetterfest machen.

Für weite Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland droht am Mittwoch die Gefahr von heftigen Unwettern. Für die meisten Kreise in Rheinland-Pfalz gilt sogar die höchste Warnstufe, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit.