Wetteraussichten für das Saarland : Sonne-Wolken-Mix am Donnerstag und Freitag

Sonne-Wolken-Mix am Donnerstag und Freitag

Offenbach Meist heiter und niederschlagsfrei: Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz können sich in den kommenden Tagen besonders im Süden und Südosten auf Sonne freuen.

Am Donnerstag seien höchstens im Norden Schauer zu erwarten. In den Hochlagen könnten auch ein paar Windböen auftreten. Ansonsten sei es heiter bis wolkig bei Temperaturen von maximal 22 bis 24 Grad sowie 18 Grad im Bergland. Im Süden könne sogar die 25-Grad-Marke geknackt werden. In der Nacht sei es schließlich gering bewölkt und recht kühl - mit Tiefstwerten von 12 bis 8 Grad.