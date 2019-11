Wetter im Saarland : Sonne, Schnee und Regen: Wechselhaftes Wochenende

Mainz/Saarbrücken Nach einem kühlen und regenreichen Herbst bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch am ersten Adventswochenende wechselhaft. Aber es wird spürbar kälter. Sogar die eine oder andere Schneeflocke könnte vom Himmel fallen.

Am Wochenende setzt sich das wechselhafte Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland fort. Der Samstag starte zunächst heiter und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 6 Grad. „Die milden Tage sind erst mal gezählt“, sagte der Meteorologe Adrian Leyser vom DWD. „Es wird am Wochenende spürbar kälter.“