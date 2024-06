Wetter Sommerliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter in der neuen Woche deutlich sommerlicher. Am Montag können die Menschen sich auf viel Sonnenschein einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Bei maximal 24 bis 28 Grad bleibt es trocken. Auch am Dienstag wird es sonnig, zeitweise ziehen dünne Quellwolken vorbei. Die Temperaturen können auf 27 bis 30 Grad steigen. Regen ist nicht in Sicht.