Deutscher Wetterdienst Regen und Gewitter am Wochenende im Saarland

Vereinzelt seien am Wochenende auch Graupelschauer und Gewitter möglich – insbesondere am Freitag mit starken Böen, die sich in exponierten Lagen und bei kräftigeren Schauern und Gewitter bis hin zu stürmischen Böen umschlagen können. Die Tiefstwerte liegen nachts um den Gefrierpunkt beziehungsweise sinken Samstags auf bis zu- zwei Grad. Dabei kann es in Bodennähe entsprechend auch zu Frost kommen.