Wetter im Saarland : Nass und bewölkt zum Fastnachtswochenende

Mainz/Saarbrücken Viele Wolken und Regen erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den Fastnachtstagen.

Am Sonntag beherrschen laut DWD Regen und Nässe den Tag bei Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad. Frischer Wind, der im Tagesverlauf noch zunimmt, sorge für kräftige Böen. In der Nacht zum Montag klinge der Regen bei starker Bewölkung und Temperaturen bis 3 Grad, im Norden bis 0 Grad, etwas ab.

Bei mäßigem Wind sinken die Temperaturen in der Nacht zum Dienstag demnach auf bis zu 5 Grad - bei vielen Wolken kommt es teils zu Regen. Am Dienstag erwartet der DWD besonders am Nachmittag einzelne Schauer. Ansonsten wechselten sich starke und auflockernde Bewölkung bei Temperaturen bis 11 Grad, in Hochlagen bis 6 Grad, ab.