Wetter im Saarland : Geteilter Wochenstart: Es wird kühler

Offenbach Am Sonntag sollen die Temperaturen noch auf bis zu 30 Grad ansteigen - zum Wochenbeginn wird es dann kühler.

Nach einem trockenen und warmen Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenbeginn ein zweigeteiltes Wetter: Im Norden wird es mit Wolken und Regen ungemütlicher, im Süden bleibt es meist heiter. Dabei wird es Tag um Tag etwas kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte.