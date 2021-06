Wetter im Saarland : Immer noch viel Regen und teils starke Gewitter

Saarbrücken Der DWD warnte vor möglichem Starkregen, Hagel und stürmischen Böen im Saarland.

Auch am Dienstag und Mittwoch kann es in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder kräftig regnen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge soll es am Dienstag ab dem Nachmittag vor allem im Süden teils starke Gewitter geben. Der DWD warnte vor möglichem Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Die Höchstwerte steigen laut DWD auf 19 Grad in der Hocheifel und 25 Grad am Rhein.