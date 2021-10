Wettervorhersage : Ein Mix aus Sonne und Wolken im Saarland - Warum man die Pflanzen jetzt besser einpacken sollte

Eine aufreißende Wolkendecke zieht über eine Wiese hinweg. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Offenbach Im Saarland wird es in den kommenden Tagen heiter bis wolkig. Nachdem sich der Nebel am Sonntagmorgen auflöst, wird es zunächst wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.

Im weiteren Tagesverlauf wird es zunehmend heiter. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 12 bis 15 Grad.

In der Nacht zum Montag kann sich stellenweise Frost und Nebel bilden. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 2 Grad. Für Pflanzenfreunde bedeutet das, dass nun besser alle empfindlichen Schützlinge hereingeholt werden sollten. Bäume müssten außerdem jetzt langsam eingepackt und von unten vorm Bodenfrost geschützt werden.

Der Montag wird nach Nebelauflösung ebenfalls sonnig, örtlich können sich Wolken bilden. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 bis 18 Grad, in höheren Lagen um 13 Grad.