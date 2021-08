Das Wetter im Saarland : Wechselhafte Aussichten für die kommenden Tage

Offenbach Wer kann, sollte heute noch die Sonne nutzen. In den kommenden Tagen wird sie sich zwar immer mal wieder zeigen, muss aber stark gegen (Regen)-Wolken ankämpfen.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist in den kommenden Tagen mit einem Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen zu rechnen. Nachdem sich örtlicher Nebel am Mittwochmorgen aufgelöst habe, bleibe es tagsüber meist heiter und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Temperaturen liegen bei bis zu 25 Grad.