Prognose für die nächsten Tage : Wetter im Saarland: Erster Schnee in Saarbrücken erwartet

Am Samstag könnte es in Saarbrücken zum ersten Mal in diesem Winter schneien.

Offenbach/Saarbrücken Die neue Woche startet genauso grau, wie die Vergangene endete. Vereinzelt kann sich aber auch die Sonne zeigen – und zum Ende der Woche könnte eine Überraschung auf das Saarland warten.

Die neue Woche beginnt im Saarland trüb mit leichtem Regen. Im Lauf des Tages lockert der Himmel von Norden her auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag kann sich demnach im Norden von Rheinland-Pfalz auch die Sonne zeigen. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben der Meteorologen zwischen fünf und neun Grad, im Bergland zwischen zwei und fünf Grad.

In der Nacht zu Dienstag ziehen die Wolken laut DWD-Angaben ab und der Himmel ist meist klar. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus vier Grad, örtlich kann es etwas Frost auf den Straßen geben. Der Dienstag beginnt dann vielerorts leicht bewölkt und trocken, im Norden ist bei dichteren Wolken und Sprühregen zunächst weiter mit Glätte zu rechnen. Später bleibt es trocken bei Temperaturen bis sieben Grad.

Der Mittwoch startet laut DWD-Prognose bedeckt, am Nachmittag werden bei Höchstwerten zwischen vier und sieben Grad Auflockerungen erwartet. Im Süden wird es gebietsweise auch sonnig. Am Donnerstag ist es verbreitet bedeckt oder neblig-trüb. Im Tagesverlauf gibt es nur wenige Auflockerungen. Vereinzelt könnte es etwas regnen. Die Höchsttemperatur liegen zwischen 4 und 6, im höheren Bergland zwischen 1 und 3 Grad. Dabei bläst schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Freitag bleibt es meist bedeckt oder neblig-trüb. Vereinzelt kann leichter Regen fallen, in höheren Lagen ist jedoch auch Schnee möglich. Am Freitag ist mit einem Temperaturrückgang auf +1 bis -3 Grad zu rechnen.

Wetter im Saarland: Am Samstag fällt Schnee in Saarbrücken

Der Deutschen Wetterdienst veröffentlichte am Montag eine Grafik für die Stadt Saarbrücken. Diese zeigt, dass zum Wochenende auch der erste Schnee in der Landeshauptstadt zu sehen sein wird. Am Samstagmorgen könnten bis zu zwei Zentimeter Neuschnee in sechs Stunden fallen.