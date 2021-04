Offenbach Im Saarland und in Rheinland-Pfalz beginnt die Woche regnerisch, aber mit milden Temperaturen.

Das ändert sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der zweiten Wochenhälfte. Am Dienstag könne es noch bis zu 18 Grad geben, das sei der wärmste Tag der Woche, sagte eine Meteorologin am Montag. Die ersten drei Wochentage bleiben bewölkt. Immer wieder gibt es Schauer. Ab Donnerstag schaut dann die Sonne heraus. Allerdings soll es nach Angaben des DWD auch deutlich kühler werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei „apriltypischen“ 13 Grad, so die Meteorologin.