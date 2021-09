Wetter im Saarland : Der Spätsommer hat Bestand

Offenbach Am Wochenende zeigte sich der Spätsommer von seiner besten Seite. 26 Grad und Sonnenschein im ganzen Saarland. Kann dieses Wetter auch in der kommenden Woche bestehen?

Die Temperaturen erreichen der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge am Montag Werte bis zu 28 Grad. Im Bergland werden 23 Grad erwartet. Dort können am Montagnachmittag auch einige Wolken aufziehen und ein paar Tropfen Regen fallen. Der Dienstag wartet erneut mit sommerlichen Temperaturen von um die 27 Grad auf.

In den Nächten kann es jedoch bereits sehr kalt werden. Hierr kann es passieren, dass die Temperaturen in den einstelligen Bereich rutschen. Für Veranstaltungen am Abend also am besten immer schon eine Jacke einpacken.