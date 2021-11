Das Wetter im Saarland : Grauer November - Kommt am Wochenende endlich der Wetterwechsel?

Mainz Der graue November schlägt einigen bereits aufs Gemüt. Regen, Nebel und kalte Temperaturen machen es ganz schön unangenehm. Aber kommt vielleicht am Wochenende der Wetterumschwung?

Das Wetter der vergangenen Tage lässt sich am besten mit „typisch November“ beschreiben. Pünktlich zu Allerheiligen stand die graue Nebelsuppe mit kaltem Regen vor der Tür. Und auch am Freitag bleibt es weitgehend wie in den vergangene Tagen. Vereinzelt könne es nach Angaben des deutschen Wetterdiensts nach trübem Nebel am Morgen im Tagesverlauf kurze Auflockerungen geben. Ansonsten sei es meist stark bewölkt und auch einzelne Schauer seien möglich - bei wenig Sonnenstunden und maximal 9 bis 11 Grad.