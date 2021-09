Das Wetter im Saarland : Nebel, Regen aber auch Sonnenschein im Saarland

Saarland Das Wetter im Saarland bleibt unbeständig. Nebel, Regen aber auch Sonnenschein werden für die nächsten Tage vorhergesagt.

Im Saarland soll es am Montag zunächst neblig und wolkig, später teils regnerisch werden. Bis in den Mittag und frühen Nachmittag solle es trocken bleiben, ehe es am Abend auch zu dichteren Wolken und Schauern kommen könne, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Maximal steigen die Temperaturen auf 20 bis 23 Grad.