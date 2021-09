Wetter im Saarland : Meist trocken aber kühl im Saarland

Offenbach Zum Beginn der neuen Woche bleibt es im Saarland meist trocken, aber es wird deutlich kühler als in der vergangenen Woche. Dieses Wetter erwartet das Saarland diese Woche.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet zum Wochenstart wolkiges, meist niederschlagsfreies Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen in Offenbach mitteilte, gibt es am Montag lediglich im Südwesten von Rheinland-Pfalz sowie im Saarland etwas Regen. Überwiegend bleibt es trocken bei wechselnder Bewölkung und Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad.