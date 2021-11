Das Wetter im Saarland : Typisches Novemberwetter bei milden Temperaturen

Offenbach Ein Blick aus dem Fenster bestätigt die verbreitete Meinung:der November ist immer grau. Passend zum Totensonntag, bleibt das Wetter auch am Wochenende weiter trist.

Das Wetter am Wochenende im Saarland mit 3 Worten beschrieben: Mild, nebelig und trüb. Nicht unbedingt die besten Aussichten.Sonnenschein gebe es erst wieder in der neuen Woche, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes.

Am Freitag und Samstag sorge Meeresluft aus dem Westen für Temperaturen zwischen milden acht und zwölf Grad. Auch die Nächte bleiben am Wochenende frostfrei. Vereinzelt kann es auch zu etwas Regen oder Sprühregen kommen.

Am Sonntag bleibt es anfangs bedeckt, vereinzelt etwas Sprühregen. In der zweiten Tageshälfte zieht dann von Norden Regen auf, so der Meteorologe. Nach Angaben des DWD am Freitag fallen die Temperaturen am Sonntag auf maximal neun Grad.