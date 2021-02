Wetter und Verkehr : Frostige Woche im Saarland erwartet – keine wetterbedingten Unfälle am Dienstag

Zwei Personen laufen mit einem Schlitten durch den Schnee. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz/Saarbrücken Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf eisig kaltes Winterwetter einstellen. Die Verkehrslage im Saarland ist am Dienstagmorgen dennoch entspannt.

Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen null und minus acht Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Himmel bleibt bewölkt, Schnee soll nur vereinzelt fallen. In der Nacht zu Mittwoch kühlt es bis zu minus 13 Grad ab.

Trotz der eisigen Temperaturen bleibt die Verkehrslage am Dienstagmorgen im Saarland eher ruhig. Auf den saarländischen Straßen gab es keine durch Schnee oder Eis verursachten Unfälle. Das teilt die Polizei auf SZ-Anfrage mit.

Im Laufe der Woche ist nur noch etwas Schnee möglich. Am Mittwoch bleibt es laut DWD bewölkt, gebietsweise zeigt sich die Sonne. Am Donnerstag wird es vielfach heiter und trocken. Die Temperaturen bleiben aber frostig. Am Mittwoch liegen sie zwischen minus zwei und minus sechs Grad, nachts kühlt es auf bis zu minus zwölf Grad ab.