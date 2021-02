Wetterprognose : Deutlich kühlere Temperaturen am Wochenende im Saarland

Offenbach Nach einem regnerischen Freitag wird das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland zwar freundlich, aber nicht ganz so sonnig wie zuletzt.

Zudem sind die Temperaturen deutlich kühler, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Am Freitag sind es bis zu zehn Grad weniger als noch am Tag zuvor. Eine Kaltfront sorgt für eine dichte Bewölkung und zeitweise Regen. Sie zieht von Nordwesten, wo es bereits am Mittag auflockert, nach Südosten. Dort klingt der Regen erst am späten Nachmittag ab. Die Temperaturen liegen bei maximal sieben bis zwölf Grad. Dabei wird es nach Angaben des DWD auch am Wochenende bleiben. Zudem ist in den kommenden Nächten Frost in Bodennähe zu erwarten. Allerdings bleibt es trocken.