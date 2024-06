Umwelt Wetter besorgt Imke: Durchwachsene Ernte im Frühjahr

Die Wetterbedingungen der vergangenen Wochen stellen Imker in Rheinland-Pfalz vor Herausforderungen. „Die Wetterphase, die wir seit vier Wochen haben, hat dazu geführt, dass die Bienen den Honig, den Sie in der Frühtracht gelassen haben, nahezu aufgebraucht haben“, sagte Thomas Hock, Vorsitzender des Imkerverbandes Rheinland-Pfalz am Freitag. Daher mussten Imker die Bienenvölker teils füttern. Bei Regen können Honigbienen nicht ausfliegen, ebenso wenig wie bei starker Bewölkung, da sie sich an der Sonne orientieren, erklärte Hock.