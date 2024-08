Wettervorhersage Wetter am Wochenende wird unbeständig

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird am Wochenende wieder kühler und wechselhafter. Zuvor steigt die Temperatur allerdings am Freitag noch einmal auf bis zu 31 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu bleibt es trocken und die Sonne zeigt sich oft.