Wetter am Wochenende: Kaum Gewitter und etwas Sonne

Eine Frau läuft mit ihrem Hund über einen Feldweg bei Mainz-Hechtsheim. Foto: Christoph Schmidt/Archivbild.

Mainz Nach starken Gewittern am Donnerstag und Freitag entspannt sich die Wetterlage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende etwas. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag Schauer und nur mit geringer Wahrscheinlichkeit einzelne Gewitter.

