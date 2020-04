Wetter am Wochenende : Bis zu 26 Grad am Wochenende, Schauer möglich

Offenbach/Essen Warm, wolkig und vereinzelte Schauer: Das Wetter am Wochenende im Saarland und in Rheinland-Pfalz wird wechselhaft.

Am Freitag könnten im Laufe des Nachmittags Schauer auftreten, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bei schwachem Wind klettern die Temperaturen dafür auf 20 Grad im Bergland und auf bis zu 26 Grad in der Pfalz. Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen am Samstag. Im Norden sei es sonniger, im Süden sind laut DWD Schauer und vereinzelte Gewitter möglich. Auch die Temperaturen gehen leicht zurück - auf immer noch warme 24 Grad in der Pfalz. „Der Sonntag ist dann wieder eindeutig besser“, so die Meteorologin. Dann gebe es weniger Wolken, es sei aber kühler.