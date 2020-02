Westerwälder gewinnt fast 1,4 Millionen Euro

Ein Lottoschein mit der Aufschrift "Lotto 6 aus 49" ist vor einem Schriftzug "Viel Glück" zu sehen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild.

Koblenz Ein Mann aus dem Westerwald hat Rateglück bewiesen und rund 1,4 Millionen Euro in der Lotterie Eurojackpot gewonnen. Das teilte das Unternehmen Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mit. Der Glückspilz sei bereits bekannt und werde in den kommenden Tagen das Geld auf dem Konto haben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa