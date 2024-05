Bundesliga Wer folgt Darmstadt in 2. Liga? Abstiegskampf spitzt sich zu

Für die Busfahrt zurück nach Bochum gab sich Trainer Heiko Butscher trotz der Euphorie über den wichtigen Dreier im Keller-Duell bei Union Berlin (4:3) eine Aufgabe. Wie gegen Hoffenheim (3:2) war sein Team nach einer Drei-Tore-Führung noch in Bedrängnis geraten. „Das wird uns auf der Heimfahrt beschäftigen“, sagte Butscher. Ansonsten wirkte beim VfL vieles so, als sei die Hauptbeschäftigung die Planung der Klassenerhalts-Party. Doch Butscher bremst: „Es war ein großer Schritt, aber längst nicht der letzte.“ Der könnte, mit ein bisschen Ergebnishilfe von Köln (gegen Union) am Sonntag gemacht werden. Die Aufgabe ist aber schwer: Gegner Bayer Leverkusen hat in dieser Saison bekanntlich noch kein Spiel verloren.