Nach Ankündigung des US-Präsidenten : Ein „kleiner Weltuntergang" in Baumholder?

Werden in Baumholder bald alle Fahnen eingerollt, wie hier 2014, als der bis dahin eigenständige Standort in der US-Army-Garnison Rheinland-Pfalz aufging? Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Baumholder Säbelrasseln oder wirtschaftliches Fiasko? Donald Trumps Pläne, US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen, würde die Stadt Baumholder besonders hart treffen.

Ein Mann in kurzen Hosen und mit überdimensional großen Kopfhörern spaziert auf dem Bürgersteig. Ein paar Kinder haben sich Bälle unter die Arme geklemmt, treffen sich zum Spielen. Bauarbeiter werkeln auf dem Dach eines Kasernengebäudes. Und auf der Tartanbahn im Stadion drehen Soldaten locker ihre Runden – mit Abstand, versteht sich. Das Bild auf dem US-Standort in Baumholder, keine zehn Kilometer vom Saarland entfernt und in Rheinland-Pfalz gelegen, wirkt in diesen Tagen fast wie immer. In Corona-Zeiten vielleicht sogar etwas ruhiger als normal. Schließlich haben Sporthallen und das Kino noch geschlossen, Speisen gibt es in den Lokalen nur „to go“, also zum Mitnehmen. Diese Ruhe trügt. Denn außerhalb des Standortes machen sich die Offiziellen, die Geschäftsleute und auch die Bewohner Sorgen. Mehr vielleicht noch als die Soldaten selbst, für die eine Versetzung nichts Ungewöhnliches ist, wie ein Sprecher aus dem US-Hauptquartier berichtet. Sie gehen dorthin, wohin sie ihr Dienstherr schickt.

Und genau da steht derzeit ein dickes Fragezeichen. Ihr oberster Dienstherr, US-Präsident Donald Trump, hat am Wochenende völlig überraschend angekündigt, bis zu 9500 amerikanische Soldaten aus Deutschland abzuziehen (wir berichteten). Insgesamt sind derzeit noch rund 35 000 US-Soldaten in Deutschland stationiert, 30 000 alleine in Rheinland-Pfalz. 2500 in Baumholder. Hinzu kommen weitere rund 4500 Amerikaner – Angehörige, Zivilbeschäftigte und deren Familien. Ein Teil von ihnen lebt im Saarland, vor allem im Landkreis St. Wendel. Und etwa 50 der 450 deutschen Zivilbeschäftigten sind Saarländer.

Foto: Melanie Mai 35 Bilder Eindrücke vom US-Standort in Baumholder

Sie alle würde es treffen, würden Soldaten aus Baumholder abgezogen oder gar der ganze Standort dicht gemacht. Ob Baumholder betroffen sein wird, ist noch nicht bekannt. Stadtbürgermeister Günther Jung (FWG) glaubt auch noch nicht so recht an den angekündigten Abzug. Als „Säbelrasseln“ bezeichnet er Trumps Worte. Schließlich habe das Militär auch ein Wörtchen mitzureden. Da werde im Pentagon eine Pro- und Contra-Liste gemacht, vermutet Jung. „Und das Pro spricht ganz klar für die Standorte in Rheinland-Pfalz und speziell hier in Baumholder“, sagt Jung. Ähnlich sieht es auch Bernd Alsfasser (FWG), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde: „Ich gehe nicht davon aus, dass was passiert.“ Auch er verweist auf das Pentagon. Und auf die strategisch wichtige Position des US-Militärs in Deutschland.

Aber was, wenn sie sich irren? „Das wäre eine Katastrophe“, so Alsfasser. Die Arbeitsplätze, die Kaufkraft, die Firmen, die auf dem Standort arbeiten, die Schlüsselzuweisungen vom Land. Das ländlich strukturierte Baumholder hätte kaum noch etwas zu bieten. Auch Jung sähe dann ein „wirtschaftliches Fiasko“ auf die 4500-Einwohner-Stadt und die gesamte Region zukommen. Schon jetzt, so Alsfasser, leide die Gastronomie. Viele Soldaten waren lange auf Übung, dann kam Corona.

Das amerikanische Einkaufszentrum PX in Baumholder. Hier gibt es Kleidung, Schmuck, Schuhe oder auch Spielwaren. Foto: Bernd Mai/US-Army

Das bestätigt Armin Duhrmann, der Sprecher der Gastronomen. „Wenn der Standort in Baumholder dicht gemacht würde, würden viele Gastronomiebetriebe nicht überleben“, sagt er, der das Hotel Westrich betreibt. Er selbst habe heutzutage etwa 30 Prozent amerikanische Gäste im Lokal, bei vielen seiner Kollegen sei der Prozentsatz aber deutlich höher. Und in der Hotel-Branche sei der Anteil gar noch dramatischer: „90 Prozent der Hotelvermietungen rekrutieren wir aus Gästen, die mit den Amerikanern etwas zu tun haben.“ Seien es Soldaten und deren Familien, die nach Baumholder versetzt wurden, deren Wohnung aber noch nicht bereit steht. Oder Angehörige, die die Soldaten hier besuchen. Monteure, die auf dem Standort arbeiten. Oder Geschäftsreisende, die mit der US-Army verhandeln. Sollte Trumps Ankündigung Baumholder treffen, „dann können wir zusperren“, sagt Duhrmann. Er weiß aber nicht so genau, wie er Trumps Worte einschätzen soll. „Ich traue ihm durchaus zu, dass im Hintergrund schon genaue Pläne erarbeitet sind.“ Aber: „Das Militär muss mitmachen.“

„Wenn es so kommen würde, wäre das für die ganze Region und auch die dort ansässigen Unternehmen ein kleiner Weltuntergang“, sagt auch Ulrich Jung, der in Baumholder einen Friseursalon betreibt. Zwar habe er nicht mehr so viele amerikanische Kunden wie früher, jedoch schätzt er den Anteil auf 30 Prozent. Er spricht aber auch den menschlichen Faktor an. Schließlich seien über die Jahre – 1951/52 übernahm die US-Army das gesamte Kasernengelände in Baumholder – viele Freundschaften entstanden.

Das Hallenbad in der US-Gemeinde ist neu renoviert und wird auch von deutschen Vereinen genutzt. Foto: Stefan Alford/US-Army